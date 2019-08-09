بالصور.. آلاء عاطف ملكة جمال مصر فى 2019

انتهت فعاليات الحفل الختامي لاختيار ملكة جمال مصر 2019، فوقع اختيار لجنة التحكيم على المتسابقة آلاء عاطف لحصد اللقب هذا العام.



وأقيمت الاحتفالية داخل مسرح العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حضرها المهتمين بعالم الموضة والأزياء، ويهدف القائمون على المسابقة لتقديم صورة رائعة للبلد من خلال التركيز على الثقافات والعادات الخاصة بها.



وقالت الدكتورة أمال رزق، رئيسة لجنة تحكيم مسابقة ملكات جمال مصر، إنه تم عرض "اسكتش" يحمل اسم: "مصر بين الثقافات والحضارات"، كما تم عرض كافة الأزياء الحضارية التي تعبر عن ثقافة البلد ما بين "الفرعونية"، و"اليونانية"، و"الرومانية"، وأيضًا الحضارة النوبية.



وأضافت "رزق" في تصريح لـ"الدستور" أن لجنة التحكيم، ضمت 3 سفراء لدول "سريبيا"، و"كولومبيا"، "وإسبانيا"، وبعض ملكات جمال العالم السابقات في منافسة بين 26 متسابقة على لقب ملكة جمال مصر لعام 2019.