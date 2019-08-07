احذر.. ارتفاع الكوليسترول يسبب أمراض خطيرة

حذرت دراسة أجريت مؤخرا بجامعة إندونيسيا، من ارتفاع الكوليسترول في الدم حيث إنه قد يزيد ثلاثة أضعاف من خطر إصابة الأشخاص المسنين بمرض الخرف والذي يعرف بيننا بمرض الزهايمر.



وأكد الباحثون ان ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم قد تكون أكثر خطورة من التدخين، وبالأخص إن لم يكن الشخص المصاب بارتفاع الكوليسترول الضار لا يمارس الرياضة ويعاني من زيادة الوزن، والسمنة.



وأضاف الباحثون ان ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم قد يسهم في تطوير لويحات في المخ والتي تسبب مرض الزهايمر، وهو أحد أكثر أمراض المخ شيوعًا بين كبار السن.



وتضيف الاكتشافات البحثية السابقة مجموعة من التحذيرات حول مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم، والذي يمكن ان نحصل عليه من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة مثل الزيوت المهدرجة واللحوم الحمراء.



وقال العلماء إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يجب عليهم محاولة التقليل من تناول من هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة كوليسترول عالية، وكذلك ممارسة التمرينات الرياضية أكثر من مرة.



واستندت الأبحاث بعد ان تم تطبيقها وفحص أكثر من 106 أشخاص ممن تجاوزوا الستين من العمر، وذلك لتحديد احتمالية أن يؤثر تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكوليسترول الضار في الإصابة بمرض الخرف.



ووضع الباحثون مجموعة من الاعتبارات مع الأشخاص الذين تم فحصهم، والتي كان أبرزها تاريخ الإصابة بـ مرض السكري، وممارستهم للأنشطة الاجتماعية، وممارسة الرياضة البدنية، والتدخين، ووزن الجسم.



وقال مؤلفو الدراسة بقيادة الدكتور جنايتي سحر، إن تاريخ ارتفاع الكوليسترول في الدم هو أكثر العوامل تأثيرا في حدوث الخرف لدى كبار السن، وأكد من جانبه ان المسنين الذين لديهم تاريخ في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديهم مخاطر أكبر بمقدار 3.2 مرات من الإصابة بالخرف مقارنة بأقرانهم الذين ليس لديهم سجل في ارتفاع الكوليسترول في الدم.



والكوليسترول مادة دهنية موجودة في الدم بشكل طبيعي ولكن يمكن أن يصبح مرتفعا بشكل خطير لدى الأشخاص الذين يتناولون طعامًا غير صحي ولا يمارسون الرياضة، ويمكن أن يسبب ارتفاعه مشاكل في الدورة الدموية، وذلك عبر تراكم المواد الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين، مما يعني أن تدفق الدم يكون أقل كفاءة، وهو ما يجعله يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.