هاني الناظر: إيدينا في إيد بعض للتبرع لمرضى الأورام (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، إن مبادرة "إيدينا في إيد بعض" التي أطلقها فور وقوع الحادث الإرهابي أمام المعهد القومي للأورام، للاستمرار في التقديم الخدمة للمواطنين.



وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أن رسالته دائمًا هي "أنا والمريض على المرض، وليس أنا والمرض على المريض".



وأكد الناظر في حواره مع الإعلاميين أحمد خيري ومها بهنسي، أن الأطباء والمرضة بمعهد الأورام تجمعهم علاقات قوية وطيبة، وكأنهم عائلة واحدة، موضحًا ان المعهد يوفر للأطفال وسائل الترفيه للتخفيف عنهم.