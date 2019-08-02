طارق يحيي يقود مران الزمالك

قاد المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، طارق يحيى، التدريبات اليوم الجمعة على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة" بمقر النادي، بمشاركة الصفقات الجديدة.



وشارك أيمن عبد العزيز عضو الجهاز الفني في الإشراف على التدريبات التي شهدت حضور الصفقات التي أبرهما النادي مؤخرا وهي حراس المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، والمدافع الأيسر محمد عبد الشافي وكذلك شيكابالا وإسلام جابر ومصطفى محمد وكريم بامبو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.



وتواجد في التدريبات كل من عبد الله جمعة وأيمن حفني وعمر السعيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغني ويوسف أوباما ومحمد عنتر وخالد بو طيب، بينما غاب طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وحمدي النقاز وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد العزيز بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.



ويستعد الزمالك لخوض مباراة الذهاب أمام "ديكادا" بطل الصومال في دور الـ64 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.