شمال سيناء تودع حجاج الجمعيات قبل سفرهم لأداء فريضة الحج

ودعت محافظة شمال سيناء، حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة قبل سفرهم إلى الأراضي السعودية؛ لأداء فريضة الحج للموسم الحالي عن طريق مطار القاهرة الدولي.



وأكدت اليوم الثلاثاء، على توفير 3 سيارات "أتوبيس"؛ لنقل الحجاج من العريش إلى مطار القاهرة الدولي بالمجان على نفقة المحافظة.



من جهتها، قالت سعدية محمود: "إن إجمالي عدد حجاج الجمعيات لهذا العام بلغ 128 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة".



وبدوره.. قال مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي علي غيط: "إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل مرور الحجاج على الطريق الدولي من العريش للقاهرة".