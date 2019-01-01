شمال سيناء تودع حجاج الجمعيات قبل سفرهم لأداء فريضة الحج
الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 02:16 م
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ودعت محافظة شمال سيناء، حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة قبل سفرهم إلى الأراضي السعودية؛ لأداء فريضة الحج للموسم الحالي عن طريق مطار القاهرة الدولي.
وأكدت اليوم الثلاثاء، على توفير 3 سيارات "أتوبيس"؛ لنقل الحجاج من العريش إلى مطار القاهرة الدولي بالمجان على نفقة المحافظة.
من جهتها، قالت سعدية محمود: "إن إجمالي عدد حجاج الجمعيات لهذا العام بلغ 128 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة".
وبدوره.. قال مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي علي غيط: "إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل مرور الحجاج على الطريق الدولي من العريش للقاهرة".
وأكدت اليوم الثلاثاء، على توفير 3 سيارات "أتوبيس"؛ لنقل الحجاج من العريش إلى مطار القاهرة الدولي بالمجان على نفقة المحافظة.
من جهتها، قالت سعدية محمود: "إن إجمالي عدد حجاج الجمعيات لهذا العام بلغ 128 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة".
وبدوره.. قال مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالتضامن الاجتماعي علي غيط: "إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل مرور الحجاج على الطريق الدولي من العريش للقاهرة".