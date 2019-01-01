برونو فيرنانديز يودع جماهير سبورتينج لشبونة بالدموع

أجهش النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بالبكاء، الأحد، بعد نهاية مباراة فريقه مع فالنسيا الإسباني، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وانهمرت دموع برونو فيرنانديز بعد نهاية المباراة في إشارة واضحة إلى رحيله عن سبورتينغ لشبونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.



وانتهت المباراة بفوز فالنسيا 21، على النادي البرتغالي.



ويوم أمس ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن فيرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، يستعد للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن فيرنانديز يستعد للسفر إلى بريطانيا، حيث سيخضع للفحص الطبي، بعد أن اتفق مانشستر يونايتد وسبورتنغ لشبونة على إتمام الصفقة بـ 63 مليون جنيه إسترليني.



وقدّم فيرنانديز أداءً رائعًا الموسم الماضي، بعد أن سجل 20 هدفًا، وقدّم 13 تمريرة حاسمة في 33 مباراة في الدوري البرتغالي.



وسيكون فيرنانديز ثالث صفقات مانشستر يونايتد حال إتمام الصفقة، بعد أن تعاقد مع دانييل جميس من سوانزي سيتي، وآرون فان بيساكا من كريستال بالاس.