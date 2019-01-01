تجديد حبس النائب صلاح عيسى وآخرين في "رشوة المقابر"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية في قضية "رشوة المقابر".



وكشفت التحريات الأمنية الأولية في القضية رقم (520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا)، أن النائب السابق صلاح عيسى، استغل نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن "عيسى" استعمل نفوذه كونه عضوًا بمجلس النواب والمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ"ر. م." و"ل. ف"، نظير مليون جنيه تمت زيادتها إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.