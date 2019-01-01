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الصحة

ارتفاع السكر فى الدم يصيبك بسرطان البنكرياس

السبت 27/يوليه/2019 - 09:02 م
جريدة الدستور
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يزيد ارتفاع مستوى السكر في الدم من احتمالات الإصابة بسرطان البنكرياس، ليس فقط عند مرضى السكري، ولكن أيضا لدى الأصحاء.

ونشرت مجلة Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism تقريرا عن الدراسات التي أجراها علماء كوريون، حيث بينت نتائجها، أن ارتفاع مستوى السكر في الدم له علاقة بميل الإنسان إلى الإصابة بسرطان البنكرياس. (يلاحظ هذا مثلا في الفترة التي تسبق الإصابة بالسكري).

يشير المحللون إلى أن الدراسات العلمية التي أجريت خلال السنوات الماضية، أظهرت وجود علاقة بين ارتفاع مستوى السكر في الدم وتطور سرطان البنكرياس. ولكن في هذه الدراسة تمكن الباحثون من تحديد هذه العلاقة بدقة.

يقول الباحثون من مستشفى كامبوك- سامسونغ في سيئول، "الفترة التي تسبق الإصابة بالسكري تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 50%".

ويشير الباحثون الكوريون، إلى أن التشخيص المبكر لارتفاع مستوى السكر في الدم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيضه، يمكن أن تكون فعالة في الوقاية، ومنع انتشار هذا المرض الفتاك- سرطان البنكرياس.

ويقول تشول يونغ باك من مستشفى كامبوك-سامسونغ في سيئول: "يعلم الجميع أن مرض السكري يسهم في تطور سرطان البنكرياس. وقد أظهرت نتائج دراستنا أن التشخيص المبكر لارتفاع مستوى السكر في الدم واتخاذ ما يلزم لتخفيضه في الجسم يمكن أن يطيل حياة الناس ويقلل بشكل كبير من انتشار هذا النوع من الأورام بين السكان."

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، يعاني ثلث سكان العالم حاليا من السمنة والوزن الزائد، وحوالي 15% منهم يعانون من السمنة الشديدة، و47% منهم تلاحقهم أمراض مختلفة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري والسرطان وغيرها.
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