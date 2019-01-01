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نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي
الخميس 25/يوليه/2019 - 02:04 م
نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي
عدسة: محمود أحمد -هادي كرم
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