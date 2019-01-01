الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
عاجل
نقل الرئيس التونسى إلى المستشفى
مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى
الخميس 25/يوليه/2019 - 01:37 ص
تصوير : محمد أسد
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 6 ساعات
yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري
منذ حوالي 8 ساعات
الاتحاد البرتغالي يطلب بطاقة كهربا.. ورئيس الزمالك يرد
منذ حوالي 7 ساعات
"بتروتريد" توافق على منح العاملين سلفة المدارس
منذ حوالي 13 ساعة
مفاجأة فى واقعة الطالبة الحاصلة على 7% بالثانوية العامة
الصور
بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5
مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى
مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه
جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن
نجوم الفن في جنازة والدة يسرا
الأكثر قراءة
رئيس الزمالك يقيل ثنائي الجهاز الفني عقب خسارة الدوري
منذ ساعتين و 47 دقيقة
أول تعليق من سيد عبدالحفيظ على فوز الأهلي بالدوري
منذ حوالي 3 ساعات
أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"
منذ حوالي 5 ساعات
yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
ستوديو
ستوديو
تنكر زهرة العلا كان بوابتها لدخول عالم الفن.. تعرف على قصتها
ستوديو
بسبب أعراض الاكتئاب.. الطبيب يسمح لريهام سعيد بالعودة إلى حياتها
ستوديو
ديانا كرزون في المؤتمر الصحفي قبل مهرجان "جرش"
ستوديو
مارتن لاسارتي يوضح موقفه من البقاء مع الأهلي الموسم المقبل (فيديو)
رياضة
"أزارو" يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلى الموسم المقبل
منذ أقل من دقيقتين
نجم اليونايتد السابق ينتقد تصريحات بوجبا
منذ أقل من نصف ساعة
تشافى: لن أتردد بالتوقيع مع نيمار مجددًا
منذ أقل من نصف ساعة
الفيفا يهنىء الأهلى بلقب الدورى المصرى
منذ ساعة الا ربع
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
نص "البيان رقم واحد" للانقلاب الفاشل في السودان
الرئيس نيوز
مسؤول بصندوق النقد: برنامج "الإصلاح الاقتصادي" المصري ينتهي في نوفمبر
الرئيس نيوز
ماذا قال علاء مبارك عن فيديو "التقطّيع" لوزيرة الهجرة؟
الرئيس نيوز
اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين
منوعات
"فيسبوك" تكشف عن فتح تحقيق.. وإيرادات تفوق التوقعات
منذ ساعتين و 32 دقيقة
السياح الخليجيون يتدفقون إلى سوتشي الروسية
منذ حوالي 3 ساعات
وفاة شاب في بث مباشر بعد تحدي "أكل الحشرات السامة"
منذ حوالي 3 ساعات
حسناء روسية تقدم هدية غير متوقعة لرئيس وزراء اليابان
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
٨٨.٠٣٪ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة
كشكول
٨٨.٠٣٪ نسبة النجاح "بملاحق" اعدادية الجيزة
كشكول
غدًا.. إعلان نتائج أول دفعة من تظلمات الثانوية العامة
كشكول
بالصور.. حفل لتكريم المعلمين المتميزين في القاهرة الجديدة
إسلام سياسي
إسلام سياسي
خليفة حفتر: قريبا سنحتفل بتحرير العاصمة طرابلس
إسلام سياسي
إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها
إسلام سياسي
الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب
إسلام سياسي
قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"
مقالات الرأي
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
مؤمن المحمدي
البلوك وحرية التعبير
جلال حمام
أكاذيب مُراسل وصدق فنان
صفوت البياضي
النزول على سطح القمر
المزيد
الثقافة
اليوم.. ختام فعاليات مهرجان "أجازة سعيدة" ببيت العينى
منذ أقل من نصف ساعة
حفل لفرقة "جو شوية فن" بطلعت حرب الثقافى.. الليلة
منذ 35 دقيقة
الليلة.. "أثر ثورة يوليو على الشعر المصرى الحديث" ببيت الست وسيلة
منذ أقل من ساعة
اليوم.. "الخروج من الجنة" بمكتبة الإسكندرية
منذ أقل من ساعتين
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News