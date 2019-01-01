جريزمان: سعيد بمشاركتى الأولى بقميص برشلونة أمام تشيلسى

اعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة الإسباني، عن سعادته بتسجيل ظهوره الأول لدقائق قليلة بقميص البلوجرانا، وذلك خلال مواجهة تشيلسي الإنجليزي وديًا، اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بخسارة برشلونة 1-2 على ملعب سايتاما باليابان.

وقال جريزمان، فى تصريحات صحفية عقب المباراة، ان مشاركته الأولى مع برشلونة كانت مميزة للغاية، على الرغم من أن المباراة لم تسر على نحو جيد، حيث لم يرغب الفريق في إنهاء مباراته التحضيرية الأولى بالخسارة.

وتابع "بإمكاني اللعب في أي مركز هجومي، لكن يتحتم عليّ مواصلة التدرب والتحرك للتواصل بشكل أكبر مع زملائي".

وابدى جريزمان ارتياحه باللعب بجوار مواطنه عثمان ديمبلى قائلا "نعم لقد تدربنا سويا مع المنتخب ونحن الان قضينا وقتا اكثر معا خلال تواجدنا مع فريقنا برشلونة ولدينا الوقت الكافى لتحسين شراكاتنا".

وانضم الدولي الفرنسي للنادي الكتالوني هذا الصيف، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

