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الثقافة

"القومي للترجمة" يطلق دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:54 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يعلن المركز القومى للترجمة تحت برئاسة الدكتور أنور مغيث، عن تنظيم دورة تدريبية للترجمة التحريرية العامة بين اللغتين العربية والإنجليزية، قائمة على أساس مدخل اللغة ومدخل الثقافة، وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويحاضر في الدورة عدد من المحاضرين وهم: الدكتور مصطفى رياض- الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب، جامعة عين شمس، أحمد محمد مجاهد- مدرس اللغة العربية بكلية التعليم المستمر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، آيات نوير- المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية، كلية اللغات والترجمة، جامعة العلوم الحديثة والآداب، ونسمة دياب- المدرس المساعد بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، كلية الألسن، جامعة عين شمس.

وتسعى الدورة التدريبية إلى إتاحة الفرصة للمتدربين للتعرف على نظرية الترجمة الحديثة، وممارسة الترجمة عمليًا على مدار عشرة أيام من التدريب التطبيقى المكثف، واستخدام الحاسوب في إيجاد حلول لمشكلات الترجمة.

ويتناول البرنامج التدريبى الموضوعات التالية:
- نظرية الترجمة: يتعرف المتدربون على نظريات الترجمة الحديثة التي تفسر ممارسات المترجمين وأساليبهم في حل مشكلات الترجمة من وجهتي النظر اللغوية والثقافية.

- الترجمة ومستويات التحليل اللغوي (مستوى الصوتيات، والصرف، واللفظ): يتعرف المتدربون على مشكلات الترجمة ذات الصلة بالمستوى الصوتي، وخصوصًا فيما يتصل بأسماء الأعلام في اللغتين، وكذلك على مستوى تركيب الكلمة morphology وقواعد الصرف في اللغة العربية من حيث صلة المبنى بالمعني، وأخيرًا مستوى اللفظ وما يتبعه من مشكلات المعاني والمترادفات والتطور التاريخي للكلمات وغيرها من مشكلات هذا المستوى في اللغة الإنجليزية مثل الأسماء المركبة compound nouns والألفاظ الأجنبية التي استوعبتها الإنجليزية foreign words and phrases، فضلا عن الكلمات المستحدثة neologisms والكلمات التي تختلف باختلاف الإقليم مثل الإنجليزية الأمريكية أو الأسترالية.

- النحو التقابلي: يدرس المتدربون نحو اللغة العربية وقواعد الإنجليزية من منطلق التقابل الذي يعد وسيلة جيدة لتجنب الترجمة الحرفية وإضفاء السمات الأصيلة للغة المترجم إليها على النص المترجم. وتتنوع الموضوعات لتشمل بنية الجملة في اللغتين، واستخدام الأفعال في الزمن المناسب، واستخدام المبنى للمجهول في اللغتين، فضلا عن أساليب الشرط والاستثناء والتوكيد، وكذلك استخدام الروابط وعلامات الترقيم.

- مهارات التحرير باللغة العربية: يتعرف المتدربون على خصائص التحرير باللغة العربية من حيث التراكيب والأساليب بما يتخطى المعرفة المحدودة بالقواعد النحوية ويمهد الطريق لهم لإنشاء جمل عربية سليمة.

- مناقشة مشروعات المتدربين: يخصص اليوم الأخير من الدورة التدريبية لتقييم ما تقدم به المتدربون من مشروعات ومناقشة جوانب القوة والضعف فيها.
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