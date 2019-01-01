محمد ناجى "جدو" يعلن تجديد تعاقده مع نادى الجونة لمدة موسم

أعلن محمد ناجي "جدو"، مهاجم فريق الجونة، اليوم الثلاثاء، تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسم آخر.



وكتب محمد ناجي "جدو" - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الرحلة مستمرة، سنة جديدة مع نادي الجونة، وأتطلع للموسم الجديد".



وسبق لناجي جدو اللعب في صفوف أندية الاتحاد السكندري والأهلي والمقاولون العرب، قبل الانتقال للجونة في الموسم الماضي.