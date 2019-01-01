حملات مرورية مكثفة في كفر الشيخ تزامنًا مع ذكرى ثورة 23 يوليو

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى صابر، مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن كفر الشيخ.



وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفة المرورية المتنوعة، تنوعت ما بين مخالفات الانتظار الخاطئ، ومخالفات نموذج 125، ومخالفات تصوير كاميرات، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية، والسير يسار الطريق، وحجز توك توك، ومخالفات عدم تشميع الحمولة.



ومن جانبه، وجه مدير أمن كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.