الصين والإمارات تعززان التعاون في الاستثمار والتمويل

وقعت لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح، أعلى مخطط اقتصادي في الصين، اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، لحفز التعاون الثنائي والأعمال المشتركة لتنمية الطاقة الإنتاجية والتعاون الاستثماري والتمويل.



وذكرت اللجنة على موقعها الالكتروني، أنه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ستواصل اللجنة مع الجانب الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي الفعال في إطار "الحزام والطريق" ودعم التعاون بين الجانبين في الطاقة الإنتاجية والاستثمار والتمويل.



كما ستشجع المذكرة الشركات ورجال الأعمال في الدولتين على العمل معا لتطوير وتنمية الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى تقدم للدول ذات الصلة منتجات وخدمات متنوعة بما يسمح للدول والشعوب بالمشاركة في التمتع بالثمار المحققة لمبادرة "الحزام والطريق".