جريزمان يكشف هوية لاعب آرسنال الذى يتمناه فى برشلونة

كشف المهاجم أنطوان جريزمان نجم برشلونة عن هوية لاعب آرسنال الذي يتمنى اللعب إلى جانبه في صفوف الفريق الكتلوني خلال المستقبل القريب.



وانضم جريزمان إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، مما جعله ثالث أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي فيليب كوتينيو.



وكشف اللاعب الدولي الفرنسي إنه كان على وشك الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الماضي لكنه شدد على أن قراره بالبقاء في الدوري الإسباني كان في مكانه.



واعترف جريزمان أنه يتمنى اللعب إلى جانب ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال في المستقبل الفريب بسبب مستواه الفني المميز للغاية، فضلًا عن الصداقة القوية التي تجمع بينهما.