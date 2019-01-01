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الثقافة

محاضرات وحلقة نقاشية بثقافة سوهاج

الإثنين 22/يوليه/2019 - 05:14 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع سوهاج، حيث عقد قصر ثقافة سوهاج ورشة لتعليم الإنترنت، أدارها محمد زكى، بالإضافة إلى حلقة نقاشية بعنوان "النص مدخل الدراما"، بجانب تكريم القاص والأديب إسلام الحادى، كما قدم بعض المواهب الشابة أشعارًا فى مدح رسول الله بحضور الأدباء والشعراء.

ونظم بيت ثقافة طما محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو" ألقاها ياسر عبدالعال، تناول خلالها مبادئ هذه الثورة وتوحد كل طوائف الشعب المصري خلف ضباطه الأحرار وتحرير بلاده من قوى الاستعمار.

وعقد بيت ثقافة جهينة ندوة بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى شارعنا المصرى" ألقاها محمد السيد حماد الضبع، كما أقيم الاجتماع الأسبوعي لشعراء نادي أدب بيت ثقافة شطورة، حيث ناقش الاجتماع الأعمال الأدبية والشعرية لأعضاء النادي، ويستمر قصر الطفل فى عقد ورشة الفن التشكيلى.
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