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مصر

مدير الكلية الحربية: هناك اختبارات وقياسات نفسية تتم على الطالب المتقدم للكلية الحربية

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
علي محمود وأحمد عاطف
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قال اللواء أشرف فارس، مدير الكلية الحربية، في حوار لـ"الدستور" علي هامش احتفالات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بحفل تخريج دفعات جديدة بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، إن هناك اختبارات وقياسات نفسية تتم على الطالب المتقدم للكلية الحربية.

ما هى مواصفات طالب الكلية الحربية وما هو التقييم فى ذلك حتى مرحلته الأخيرة من التخرج؟
هناك اختبارات وقياسات نفسية تتم على الطالب المتقدم للكلية الحربية، بالإضافة إلى شروط القبول بالكلية الحربية، حيث تقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة علمى وأدبى وأزهرى بمجموعة ٧٠٪.
وتجرى اختبارات للطالب يتم على أساسها اختيار أفضل العناصر من خلال مسابقة بين الطلبة بدون مجاملات أومحسوبية أو تحيز.

وبماذا تمتاز الدفعة ١١٣ من الكلية الحربية هذا العام؟
تمتاز بالانضباط والتميز العلمى.

وما هى أهم سمات طالب الكلية الحربية؟
طالب الكلية الحربية الذى نختاره يتمتع بكفاءة بدنية وعقلية ونفسية.
وهناك العديد من المحاور نركز عليها بالنسبة للطلبة، أبرزها بناء شخصية الطالب المقاتل، والمحور التعليمى، والمحور الفكرى، والحالة الصحية للطلبة، والحالة البدنية.

وما معايير اختيار طلاب البعثات الخارجية؟
التميزالعلمى، الانضباط، التفوق فى اللغة الإنجليزية.

وبماذا تبرر الإقبال الكثيف على الكليات العسكرية والشرطة هذا العام؟
فى هذا دلالة على وعى الشعب المصرى، وإيمانه بالدور الذى يقوم به أبناؤه من رجال القوات المسلحة فى الحفاظ على الوطن والشعب.

وما هى رسالتك لأبنائك الخريجين؟
مداومة الاضطلاع والتعلم لكل ما هو حديث، والحفاظ على الكفاءة البدنية والقتالية، والاهتمام بالروح المعنوية للأفراد تحت قيادته.

وأهم المعايير فى اختيار طالب الكلية الحربية؟
معايير علمية وشفافية تامة، والتقييم يتم على أسس طبية ورياضية وصحية ونفسية.


هل هناك مهام لطلبة السنة النهائية فى الكلية الحربية؟
هناك يوم فى الأسبوع يكون فيه طالب السنة النهائية مسئولا عن قيادة الكلية.

وأصبح اليوم هناك ثلاثة أيام الأحد والثلاثاء والخميس مسئول فيها طلبة السنة النهائية عن قيادة الكلية الحربية. وهذا التدريب على القيادة يخلق فى الخريج روح القيادة والتعلم وحسن التصرف.

وقد أمرنا الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة أن ننقل خبرات القادة الكبار فى الحكم على الأمور للطلبة الخريجين.
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