"عيب يا عمر".. الباز يطالب عمر طاهر بالاعتذار عن سخريته من رئيس الوزراء

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الكاتب عمر طاهر، بسبب سخرية الأخير من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بعد واقعة اللاعب الجزائري رياض في نهائي أمم افريقيا.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن اللاعب الجزائري رياض محرز لم يتعمد الإساءة لرئيس الوزراء، ولكن الكاتب عمر طاهر تعمد الإساءة لرئيس الوزراء عندما نشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، يقول فيها: "بذمتك وأنت مصري أهه، مش جزائري لو قابلته في أي حتة هتعرف إن ده رئيس الوزراء بتاعنا؟".

واستكمل: "أنا أحمل لعمر طاهر ود ومحبة، ولكن عيب يا عمر، أن نسخر من رئيس الوزراء، أو أي مواطن عادي"، مطالبًا عمر طاهر بالاعتذار عن هذه الزلة غير المقبول الذي وقع فيه عمر طاهر.

وواصل: "أنت كبرت يا عمر، انت داخل على الـ50، وبقيت أكبر من أنك تقول إفيه علشان الشباب ينشره".