ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب بغزة

تزايدت أزمات قطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن بينها أزمة مياه الشرب، التي تعمقت وباتت من أكبر المشكلات التي تواجه السكان؛ حيث ازداد تلوثها بالبكتيريا والطفيليات، إضافة لتداخل مياه البحر معها، ما تسبب في زيادة ملوحتها بشكل غير مسبوق.



ويؤكد الدكتور خالد الطيبي، رئيس قسم مراقبة المياه بدائرة صحة البيئة، التابعة لوزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع معدلات التلوث "الميكروبيولوجي" إلى 25% في العينات التي أخذت من آبار المياه الجوفية خلال العام 2018، مقارنة بـ2-10% في العامين السابقين.



ويؤكد المهندس سعيد العكلوك، مفتش بقسم متابعة المياه ومختص في قضايا مياه الشرب، أن التلوث الكيميائي وصل إلى معدلات عالية تجاوزت 97% في كافة آبار القطاع، وهو أمر بات يلمسه المواطنون من خلال تغير مذاق المياه، وزيادة ملوحتها، بحيث بات مذاقها يشبه في بعض المناطق مياه البحر.



وأوضح العكلوك أن فرق التفتيش والمتابعة تكثف رقابتها على كافة مصادر مياه الشرب في القطاع، وتأخذ عينات دورية للفحص، سواء من الآبار الجوفية أو محطات تحلية المياه، والتأكد من وضع مادة الكلور لتعقيمها، قبل وصولها للمستهلكين؛ لضمان قتل الطفيليات والبكتيريا الضارة.