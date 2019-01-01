ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالحامول في كفر الشيخ

شنت إدارة المتابعة التموينية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملة مكبرة للرقابة على محلات بقالة التموين، للتصدى لتجار السوق السوداء.



وأسفرت الحملة، عن ضبط المواطن "س.ح"، صاحب مخزن الوليد لتعبئة الزيوت بناحية شارع الكهرباء، بمدينة الحامول، لقيامه بتجميع كمية زيت طعام قدرها 1000 لتر زيت سائل مجهول المصدر، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة طرف المخالف بصفته المدير المسئول عن المخزن بصفة أمانة بعد أخذ الإقرار القانونى عليه، لحين الفصل فى القضية، وتحرر محضر بالواقعة رقم 311 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2019.



يأتى ذلك، فى إطار تنفيذ خطة محافظة كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على محلات بقالة التموين، والمحال التجارية، والمنشآت الغذائية، ومحلات الجزارة، والمخابز البلدية، بمراكز ومدن المحافظة.