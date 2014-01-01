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الثقافة

اليوم.. ذكرى ميلاد الشاعر محمود حسن إسماعيل ببيت الشعر العربى

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:01 ص
الشاعر محمود حسن
الشاعر محمود حسن إسماعيل
نضال ممدوح
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يقيم بيت الشعر العربي- ببيت الست وسيلة- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية فى الذكرى الــ 109 لميلاد الشاعر محمود حسن إسماعيل.

الشاعر محمود إسماعيل، ولد ببلدة النخيلة بمحافظة أسيوط عام 1910، وتخرج في كلية دار العلوم، وأصدر ديوانه الأول وهو طالب سنة 1935 بعنوان "أغانى الكوخ"، ونال جائزة الدولة في الشعر سنة 1965، وله دواوين كثيرة منها "لابد"، و"تائهون"، وعدد من القصائد المغناة منها: "النهر الخالد، ودعاء الشرق للموسيقار محمد عبد الوهاب، وبغداد يا قلعة الأسود لأم كلثوم، ونداء الماضي لعبد الحليم حافظ، وأنشودة يد الله للمطربة نجاح سلام، والصباح الجديد لفيروز".

يشارك بالأمسية عددًا من شعراء العامية، منهم خالد النشوقاتى، وسعيد شحاتة، ومجدي السعيد، ووفاء أمين٬ ويدير الأمسية الشاعر السماح عبدالله.

وفي سياق متصل، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري خلف جامع الأزهر٬ فى الثامنة مساء نفس اليوم، حفل أوركسترا " الأنامل الصغيرة"، وهى أوركسترا متكامل من الأطفال أسسها الدكتور راجي المقدم عام 2014 بمحافظة بورسعيد، للحفاظ على الهوية المصرية من خلال تقديم التراث الموسيقي.
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