يورو تحت الـ 19: البرتغال واسبانيا الى نصف النهائي

حقق المنتخب ​البرتغال​ي فوزا كبيرا على منتخب أرمينيا بأربعة اهداف نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ل​بطولة اوروبا​ تحت ال19 سنة.



وسجل اهداف اللقاء كل من فيكتور فيريرا في الدقيقة 34، جواو ماريو د50 وتياغو غوفيا سجل هدفين د 67 ود 88.



ورفعت البرتغال رصيدها الى 7 نقاط لتتأهل كمتصدرة للمجموعة الأولى، فيما بقيت ارمينيا في المركز الأخير بدون نقاط.



وفي مباراة اخرى بنفس المجموعة، تمكن المنتخب الإسباني من التغلب على نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده الى 7 نقاط ويتأهل رفقة البرتغال الى دور النصف نهائي، بينما تجمد رصيد ​ايطاليا​ عند 3 نقاط في المركز الثالث.