لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ "ثاد" للسعوية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة ثاد الدفاعية الصاروخية للسعودية.



وأضافت أن العقد الجديد تعديل لاتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، وذكرت أن الاتفاق الجديد يرفع القيمة الإجمالية لصفقة ثاد إلى 5.36 مليار دولار.



يذكر أن لوكهيد مارتن شركة أمريكية، وقامت بتطوير أول طائرة تستخدم تقنية التخفي من الرادار والتي دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي تحت اسم "أف 117" نايت هوك، كما كانت تصنع العديد من الطائرات المدنية مثل "لوكهيد إل-1011 تراى ستار"، فضلًا عن تصنيع طائرة الجيل الخامس الأمريكية "أف 22 رابتور"، ويقع مقر إدارة الشركة في مدينة بيثيسدا، ماريلاند في ولاية ماريلاند الأمريكية.