بالأسماء.. تسمم 9 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

أصيب 9 أشخاص بآلام بالبطن وقيئ مستمر، إثر تناولهم وجبة بطيخ بقرية كفر مساعد التابعة لدائرة المركز بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من المستشفى العام يفيد بوصول "محمد أيمن شفيق"، 11 سنة، و"شفيق جلال"، 55 سنة، و"وفاء شوقي"، 30 سنة، و"وفاء محمد"، 23 سنة، و"أيمن جلال"، 35 سنة، و"غالية شحاتة"، 48 سنة، و"كريم محمد"، 4 سنوات، و"محمد شفيق"، 45 سنة، و"فارس شفيق"، 20 سنة، وجميعهم مقيمين بعزبة المغاربة التابعة لقرية كفر مساعد دائرة المركز مصابين بحالة قيئ مستمر وآلام بالبطن، وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود وجاري عمل الإسعافات الأولية.



وبسؤالهم قرروا أنه عقب تناولهم وجبة بطيخ، شعروا بحالة إعياء شديدة، تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.