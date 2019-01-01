إذا كنت من مواليد برج الجوزاء.. هذه المهن تناسبك

يختلف كل برج من الأبراج فيما يناسبه من الوظائف والأعمال، وذلك تبعًا لطباعه وشخصيته وصفاته، وخلال السطور التالية، تحدثنا منى أحمد، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، عن المهن المناسبة لمواليد برج الجوزاء.



أولًا الصفات التى تؤهل أصحاب برج الجوزاء للنجاح في أي عمل هي:

- امتلاك مولود برج الجوزاء ملامح شبابية مبهجة مهما تقدمت به السن.

- محافظته على سحره وخفته مع تقدمه في العمر.

- تميزه موهبته الكبيرة بالإقناع.

- تحدثه بشكل جاذب مريح للأذن وغير ممل.



وبسبب هذه المواصفات المذكورة فالمهن المناسبة للجوزاء:

- من الممكن أن يبدع الجوزاء في التجارة.

- مواهبه الكلامية تمكنه من أن يكون صحفيًا ماهرًا يبرع إلى أقصى الحدود في هذه المهنة.

- يليق به العمل بمجال السياسة نظرًا لامتلاكه القدرة على إقناع الآخرين بسهولة.

- الكتابة والأدب هما أحد المجالات التي يبرع فيها مولود الجوزاء دون أي عائق.