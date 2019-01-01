الصين تدرس تسمية الفاوانيا كزهرة وطنية

أطلقت الصين استطلاعا لجمع رؤى العامة حول اختيار زهرة الفاوانيا أو زهرة أخرى كـ"زهرة وطنية"، وفق ما ذكرت جمعية الزهور الصينية.



وبناء على اقتراحات من فريق من الخبراء، أدرجت الجمعية 10 أزهار مُرشحة من بينها الفاوانيا والأقحوان والأوركيد والوردة الصينية والنرجس.



وقالت الجمعية فى بيان على الانترنت انها اقترحت الفاوانيا كزهرة وطنية لانها زُرعت على نطاق واسع فى جميع انحاء الصين ولها تاريخ يتجاوز اكثر من 4 الاف عام ويطلق عليها منذ فترة طويلة لقب "ملكة الزهور" في البلاد.



وأضافت الجمعية ان الشروط المسبقة للترشيح كزهرة وطنية للصين تشمل أصالتها في البلاد وتاريخها الطويل، والاناقة فى الشكل واللون، والقدرة على تمثيل الثقافة الصينية.



كما ينبغي أيضا أن يكون للزهرة التي سيتم اختيارها دلالة ثقافية عميقة وأن تستخدم على نطاق واسع.



وانضم نحو 600 الف شخص إلى التصويت على منصة "ويشات" الصينية الشهيرة للتواصل الاجتماعي، وفقا للجمعية.