وكيل "صحة الغربية": إحالة 71 عاملًا بـ5 وحدات صحية بطنطا للتحقيق

قرر الدكتور عبدالقادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة 71 من العاملين بـ5 وحدات صحية تابعة لإدارة صحة طنطا أول للتحقيق؛ بسبب ترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية بعد التوقيع في دفتر الحضور.



جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة لوكيل وزارة الصحة لتفقد سير العمل والخدمات التي تقدم للمواطنين، والتي تبين خلالها ترك 17 من العاملين بوحدة صحة عزبة صالح للعمل، و19 من العاملين بوحدة صحة محلة منوف للعمل، و10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية تلبنت قيصر للعمل، و13 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية منشأة الجنيدي، و12 من العاملين بوحدة صحة شقرف؛ حيث تمت إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية.

