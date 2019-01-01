زعيم حزب روسي: أردوغان أبلغنا استعداده للخروج من الناتو

قال رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستعد للخروج من حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وزعم جيرينوفسكي عبر موقع ”تليغرام“ أنه ”التقى أردوغان مرتين، وأن الأخير أبلغه استعداد بلاده للخروج من حلف الناتو“، بحسب صحيفة ”زمان التركية“.



ولم يصدر عن الرئاسة التركية أي بيانات رسمية بشأن ذلك.

وأضاف جيرينوفسكي أن“تركيا تريد عضوية الاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد لا يقبلها، وهي تلبي طلبات الاتحاد، لكنه لم يتم ضمها إلى أعضاء الاتحاد“.



واعتبر أن تركيا ”كانت أُولى الدول المنضمة لحلف الناتو، وذلك لأن موقعها مناسب لتنفيذ أعمال ضد روسيا”.



ويسود توتر في العلاقة بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي، خاصة الولايات المتحدة، على خلفية صفقة صواريخ ”أس 400“ التي اشترتها أنقرة من موسكو، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الخاص بتركيا معقَّد للغاية، مشيرًا إلى أنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه من المتوقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بالكامل بحلول أبريل نيسان 2020.