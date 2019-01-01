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رياضة

4 أسباب ترشح بن شرقي للتألق مع الزمالك

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:05 م
بن شرقي
بن شرقي
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تترقب جماهير الزمالك الظهور الأول للمغربي أشرف بن شرقي بعد إعلان النادي التعاقد معه مؤخرا ليدعم هجوم الفريق.


ويأمل المتابعون من أنصار الفريق الأبيض في أن يصادف بن شرقي حظا أفضل من مواطنيه خالد بوطيب وحميد أحداد اللذان على الرغم من تقديم مستويات جيدة في الكثير من المباريات إلا انهما لم يصلا إلى مرحلة الإقناع الفني.

وتدعم عدة عوامل بن شرقي في أن يحقق نجاحا مشهودا مع الزمالك الفترة القادمة وتتمثل في..

– الرغبة في إثبات الذات

بعد فترة من خفوت نجمه مع الهلال السعودي وإعارته للنس فريق الدرجة الثانية الفرنسي يرغب بن شرقي في أن يعود للتألق من جديد، وليس هناك أنسب من فريق عربي يعيد له تألقه، خاصة أن الزمالك يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أفريقيا، ويمتلك فرصة للفوز بلقب الدوري والكأس والسوبر المحلي.

– تواجد مغربي وعربي

لن يكون بن شرقي المغربي أو العربي الوحيد في الفريق، فبالتأكيد وجود خالد بوطيب وحتى حميد أحداد قبل أن يرحل وكذلك الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز يزيد من سرعة تأقلم اللاعب مع الأجواء في الكرة المصرية وبالتالي تقديم مستويات جيدة.

– منافسة قوية

يمتلك الزمالك عدة لاعبين مميزين في هذا المركز، ما يشعل المنافسة مع بن شرقي ويفرض عليه أن يكون في أفضل مستوياته حتى يجد لنفسه مكانا بين لاعبين متعطشين لفرصة لم يحصلوا عليها مع المدرب السابق جروس مثل محمد عنتر واحمد مدبولي وكذلك العائد من الإصابة مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.

– ذكريات الماضي

يعيش بن شرقي على ذكريات تألقه أمام الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017، وتلوح في الأفق مواجهة جديدة أمام الأهلي، في نهاية الدوري، وفي حال عدم مشاركته فإن حضوره معنويا في هذه الأجواء قد يجعله ينخرط سريعا في المناخ العام للفريق والمسابقة ويحصل على الثقة المطلوبة.
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