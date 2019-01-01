خالد جلال يطلب عودة مهاجم الزمالك

طلب خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، عودة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو لقيادة هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل.



وانتهت إعارة كاسونجو لصفوف الوحدة السعودي بنهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي ترغب خلاله إدارة النادي في تجديد الإعارة لأي نادٍ آخر أو بيع اللاعب.



وأبدى جلال تحفظه على قرار الإدارة برجيل اللاعب، مشددًا على تمسكه بخدماته في ظل عدم تقديم المغربي خالد بوطيب أوراق اعتماده حتى الآن.



ويتبقى للزمالك 3 مواجهات بالدوري المصري الممتاز أمام كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي.