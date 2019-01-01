الشهيد النجار بطلًا لدورة "فودة" بسنباط (صور)

اختتمت عصر اليوم الجمعة، دورة النجوم بقرية سنباط، تحت رعاية الكاتب والإعلامى محمد فودة، حيث تُقام المباراة النهائية على ملعب النجوم بقرية سنباط، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، بإدارة مصطفي سليم، بين فريقي شنراق والشهيد جمال النجار، وسط حضور جماهيري كبير، وكذلك ثقة في راعي الدورة الذي يتطلع الجميع لرؤية مفاجآته على هامش المباراة النهائية.



بدأ الحفل الختامي بعروض لبراعم الكاراتيه تحت قيادة المدير الفني حماية فودة، وقام بتوزيع الجوائز العديد من الشخصيات العامة، أبرزهم طارق فودة، رجل الأعمال، والزميل عبد المنعم فودة، إلى جانب نجوم كرة القدم بمحافظة الغربية من أندية غزل المحلة وبلدية المحلة وطنطا وزفتي، نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق محمد مرعي، وأحمد سعد، الهداف التاريخي لنادي طنطا، ومحمود المشاقي، نجم غزل المحلة السابق، والنجم المحمدي صالح، لاعب غزل المحله وطنطا، وإبراهيم ابوسعيد، الحكم السابق، والمحاضر بالإتحاد المصري لكرة القدم، محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، والحكم الدولي محمد يوسف، ومصطفي الألفي، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، والدكتور كرم البحار، وسمير الصهرجتاوي، ولاعب زفتي السابق وعصام عمايم، وجودة سويلم، رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنباط، وحسني سليم، وكيل وزارة التعليم السابق بالغربية، وعبد الإله السعدني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر حسين، وإيهاب خيال، أمين صندوق مركز شباب ششتا.



ونجح فريق الشهيد النجار في حسم الدورة بالفوز بهدفين نظيفين أحرز الهدف الأول نجم الفريق محمد تريكة، في الشوط الأول، وعزز الهدف بآخر قبل نهاية الفريق بلحظات احمد شيكا، في مباراة شهدت تألق حارس شنراق محمد الجندي.



وشهدت المباراة النهائية حضور إعلامي مكثف، لنقل وتوثيق الحدث الرياضي الأبرز في محافظة الغربية خلال يوم اليوم.



ورعي الدورة وحفل الختام والمباراة النهائية، الكاتب الصحفي والإعلامي محمد فودة، والذي إعتاد رعاية الأحداث الكبري داخل مركز ومدينة زفتي، وتميزت الأحداث التي قام برعايتها بإقبال جماهيري منقطع النظير إلي جانب تواجد ضيوف من نحوم المجتمع ومن الفنانين والرياضيين.