جريزمان رابع لاعب يكسر برشلونة عقده

أصبح الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد السابق، لاعبًا جديدًا في برشلونة، بعدما دفع الأخير الشرط الجزائي في عقده، والمقدر بـ120 مليون يورو، اليوم الجمعة.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جريزمان بات رابع لاعب في التاريخ، يصل برشلونة بالشرط الجزائي.



وكان أول لاعب استخدم البارسا الشرط الجزائي لضمه، هو البرازيلي ريفالدو، الذي انضم قادمًا من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، بعد دفع 24 مليون يورو.



ووقع ريفالدو في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي، عام 1997، ليتألق بعدها في صفوف البلوجرانا، ويتمكن من تحقيق الكرة الذهبية عام 1999.



أما اللاعب الثاني فهو المالي سيدو كيتا، الذي ضمه برشلونة بـ14 مليون يورو، من إشبيلية في موسم 2008-2009.



وكان الثالث هو المدافع الفرنسي، كليمنت لينجليت، الذي وصل الصيف الماضي قادمًا من إشبيلية أيضًا، مقابل 35 مليون يورو.



وما يربط بين اللاعبين الـ4 الذين انضموا لبرشلونة بعد دفع الشرط الجزائي، هو أن جميعهم كانوا ينشطون في الليجا.

