حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 12 يوليو 2019
الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:37 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.
عاطفيًا: يفاجئك الشريك اليوم بمواقف مميّزة جدًا ويلاطفك بشكل كبير ليكسب رضاك، وبما أنّك مطمئن البال تبادله الاهتمام.
صحيًا: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليمًا معافى.
الثور
مهنيًا: يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير وبإخلاص لا مثيل له.
عاطفيًا: لا تضيّع وقتك سدى في علاقة تدرك سلفًا أن النجاح لن يكتب لها، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها.
صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.
الجوزاء
مهنيًا: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد تخطط له منذ سنوات وتبدو جاهزًا لحسم الأمور المهنية.
عاطفيًا: بوادر خلاف مع الشريك لم تكن تتوقعه، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته.
صحيًا: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا.
السرطان
مهنيًا: أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة في مجالك لتضع أسسًا متينة قوامها الشفافية والصراحة المطلقة قبل اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: أحذرك من اللعب بالنار، كن مخلصًا لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل الشريك بالشكل اللائق.
صحيًا: تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها كل ما يتعبك نفسيًا وتفكر في ما يريح أعصابك.
الأسد
مهنيًا: تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك المهنية ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جدًا.
عاطفيًا: تدهشك بعض تصرفات الحبيب غير المعتادة ولا تجد لها مبررًا، لكنك تصبر عليه على أمل أن يتحسن.
صحيًا: تشعر بتعب كبير اليوم بسبب الضغوط، فتقرر التخفيف من ساعات العمل لترتاح.
العذراء
مهنيًا: يثير هذا اليوم قضية مهمة اليوم في العمل تستغرق الكثير من النقاش لكنك تتوصل إلى حل لها.
عاطفيًا: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات.
صحيًا: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة ومارس السباحة بانتظام.
الميزان
مهنيًا: تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصًا مرغوبًا به كثيرًا لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع.
عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.
صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.
العقرب
مهنيًا: تحقق نجاحًا غير منتظر، وتكون مستعدًا لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل.
عاطفيًا: دخول بعضهم على خط المصالحة مع الشريك قد يزيد الأمر تعقيدًا، فحاول أن تكون المعالجة بينكما فقط.
صحيًا: الإفراط في تناول المشروبات الغازية تكون له مضاعفات سلبية على صحتك.
القوس
مهنيًا: لا تتورّط إطلاقًا في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع.
عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.
صحيًا: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي.
الجدي
مهنيًا: تعرف اليوم جيدًا كيف تواجه المصاعب وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.
صحيًا: أنت غير مجبر على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.
الدلو
مهنيًا: تؤثر حالك النفسية المشوشة سلبًا في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل وتسعى لتغييره مهما واجهت من صعوبات.
عاطفيًا: يشعرك حبّك للحبيب بسعادة لا توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب وتشيع جوًا من المصداقية.
صحيًا: وضعك الصحي جيّد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.
الحوت
مهنيًا: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبارًا، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيدًا ومميزًا.
عاطفيًا: التنافر يكون في أوجه ما يجعلك محتارًا في أمرك أو مربكًا وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.
صحيًا: المحيط حولك سعيدة وفرح، في حين أنّ الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.
الحمل
مهنيًا: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.
عاطفيًا: يفاجئك الشريك اليوم بمواقف مميّزة جدًا ويلاطفك بشكل كبير ليكسب رضاك، وبما أنّك مطمئن البال تبادله الاهتمام.
صحيًا: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليمًا معافى.
الثور
مهنيًا: يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير وبإخلاص لا مثيل له.
عاطفيًا: لا تضيّع وقتك سدى في علاقة تدرك سلفًا أن النجاح لن يكتب لها، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها.
صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.
الجوزاء
مهنيًا: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد تخطط له منذ سنوات وتبدو جاهزًا لحسم الأمور المهنية.
عاطفيًا: بوادر خلاف مع الشريك لم تكن تتوقعه، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته.
صحيًا: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا.
السرطان
مهنيًا: أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة في مجالك لتضع أسسًا متينة قوامها الشفافية والصراحة المطلقة قبل اتخاذ أي قرار مهني.
عاطفيًا: أحذرك من اللعب بالنار، كن مخلصًا لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل الشريك بالشكل اللائق.
صحيًا: تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها كل ما يتعبك نفسيًا وتفكر في ما يريح أعصابك.
الأسد
مهنيًا: تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك المهنية ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جدًا.
عاطفيًا: تدهشك بعض تصرفات الحبيب غير المعتادة ولا تجد لها مبررًا، لكنك تصبر عليه على أمل أن يتحسن.
صحيًا: تشعر بتعب كبير اليوم بسبب الضغوط، فتقرر التخفيف من ساعات العمل لترتاح.
العذراء
مهنيًا: يثير هذا اليوم قضية مهمة اليوم في العمل تستغرق الكثير من النقاش لكنك تتوصل إلى حل لها.
عاطفيًا: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات.
صحيًا: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة ومارس السباحة بانتظام.
الميزان
مهنيًا: تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصًا مرغوبًا به كثيرًا لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع.
عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.
صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.
العقرب
مهنيًا: تحقق نجاحًا غير منتظر، وتكون مستعدًا لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل.
عاطفيًا: دخول بعضهم على خط المصالحة مع الشريك قد يزيد الأمر تعقيدًا، فحاول أن تكون المعالجة بينكما فقط.
صحيًا: الإفراط في تناول المشروبات الغازية تكون له مضاعفات سلبية على صحتك.
القوس
مهنيًا: لا تتورّط إطلاقًا في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع.
عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.
صحيًا: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي.
الجدي
مهنيًا: تعرف اليوم جيدًا كيف تواجه المصاعب وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.
صحيًا: أنت غير مجبر على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.
الدلو
مهنيًا: تؤثر حالك النفسية المشوشة سلبًا في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل وتسعى لتغييره مهما واجهت من صعوبات.
عاطفيًا: يشعرك حبّك للحبيب بسعادة لا توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب وتشيع جوًا من المصداقية.
صحيًا: وضعك الصحي جيّد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.
الحوت
مهنيًا: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبارًا، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيدًا ومميزًا.
عاطفيًا: التنافر يكون في أوجه ما يجعلك محتارًا في أمرك أو مربكًا وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.
صحيًا: المحيط حولك سعيدة وفرح، في حين أنّ الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.