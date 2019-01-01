حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 12 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الجمعة، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يلاحظ الكثيرون اليوم الجهد الكبير الذي تبذله في العمل وتفانيك وإخلاصك، وهو بالطبع لن يضيع سدىً.

عاطفيًا: يفاجئك الشريك اليوم بمواقف مميّزة جدًا ويلاطفك بشكل كبير ليكسب رضاك، وبما أنّك مطمئن البال تبادله الاهتمام.

صحيًا: تقرر أن الاهتمام بالصحة يجب أن يحتل المرتبة الأولى في اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليمًا معافى.



الثور

مهنيًا: يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسة ويدفعك إلى الإقبال على الأعمال بشغف كبير وبإخلاص لا مثيل له.

عاطفيًا: لا تضيّع وقتك سدى في علاقة تدرك سلفًا أن النجاح لن يكتب لها، وابحث عن علاقة تشعر أنك مرتاح فيها.

صحيًا: إياك أن تقتحم الأخطار أو أن تستفز الأحداث وتثير غضب محيطك المهني.



الجوزاء

مهنيًا: تتحمّس هذا اليوم أكثر من أي وقت مضى لإطلاق مشروع جديد تخطط له منذ سنوات وتبدو جاهزًا لحسم الأمور المهنية.

عاطفيًا: بوادر خلاف مع الشريك لم تكن تتوقعه، لكن ذلك لا يتعدّى كونه سوء تفاهم على بعض النقاط التي تزيد نسبة غيرته.

صحيًا: حذار كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا.



السرطان

مهنيًا: أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة في مجالك لتضع أسسًا متينة قوامها الشفافية والصراحة المطلقة قبل اتخاذ أي قرار مهني.

عاطفيًا: أحذرك من اللعب بالنار، كن مخلصًا لوعدك وسيطر على انفعالاتك وعامل الشريك بالشكل اللائق.

صحيًا: تنطلق في رحلة ترفيهية تنسى خلالها كل ما يتعبك نفسيًا وتفكر في ما يريح أعصابك.



الأسد

مهنيًا: تشارك الآخرين هذا اليوم قراراتك المهنية ولا سيما تلك الحساسة والمتعلقة بمشاريعك المستقبلية والمهمة جدًا.

عاطفيًا: تدهشك بعض تصرفات الحبيب غير المعتادة ولا تجد لها مبررًا، لكنك تصبر عليه على أمل أن يتحسن.

صحيًا: تشعر بتعب كبير اليوم بسبب الضغوط، فتقرر التخفيف من ساعات العمل لترتاح.



العذراء

مهنيًا: يثير هذا اليوم قضية مهمة اليوم في العمل تستغرق الكثير من النقاش لكنك تتوصل إلى حل لها.

عاطفيًا: تسير أمورك اليوم كما تريد ولن تواجه التأخير من قبل الشريك بشأن اتخاذ بعض القرارات.

صحيًا: كثف جهودك كي تتوصل إلى كيفية التخلص من السمنة ومارس السباحة بانتظام.



الميزان

مهنيًا: تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد نفسك شخصًا مرغوبًا به كثيرًا لأن كفاءتك العالية تلفت الجميع.

عاطفيًا: لا تورّط الحبيب في أمورك المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك وقد يصيب العلاقة في الصميم.

صحيًا: إعطاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا يلهيك عن الاهتمام بالشأن الصحي.



العقرب

مهنيًا: تحقق نجاحًا غير منتظر، وتكون مستعدًا لقطف ثمار الجهود التي بذلتها على مدى عام كامل.

عاطفيًا: دخول بعضهم على خط المصالحة مع الشريك قد يزيد الأمر تعقيدًا، فحاول أن تكون المعالجة بينكما فقط.

صحيًا: الإفراط في تناول المشروبات الغازية تكون له مضاعفات سلبية على صحتك.



القوس

مهنيًا: لا تتورّط إطلاقًا في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع.

عاطفيًا: لا تكن عنيدًا أو متشبثًا بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.

صحيًا: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي.



الجدي

مهنيًا: تعرف اليوم جيدًا كيف تواجه المصاعب وتتخطى بثقة عالية العراقيل التي تواجهك في عملك.

عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

صحيًا: أنت غير مجبر على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.



الدلو

مهنيًا: تؤثر حالك النفسية المشوشة سلبًا في عملك فتشعر بأنه مملّ وفاشل وتسعى لتغييره مهما واجهت من صعوبات.

عاطفيًا: يشعرك حبّك للحبيب بسعادة لا توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب وتشيع جوًا من المصداقية.

صحيًا: وضعك الصحي جيّد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة.



الحوت

مهنيًا: تطل هذا اليوم على مشروع خلاّق تعلق عليه آمالًا كبارًا، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيدًا ومميزًا.

عاطفيًا: التنافر يكون في أوجه ما يجعلك محتارًا في أمرك أو مربكًا وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.

صحيًا: المحيط حولك سعيدة وفرح، في حين أنّ الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.