انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي بسوريا

وقع انفجار بالقرب من كنيسة السيدة العذراء في القامشلي بمحافظة الحسكة السورية، اليوم الخميس، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية.



وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية في جوانب من الكنيسة والمحال التجارية والسيارات.