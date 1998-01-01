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محافظات

بائع "عرقسوس" ينال تعاطف أولياء الأمور أمام لجان الغربية

الإثنين 01/يوليه/2019 - 12:19 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر
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تعاطف مجموعة من أولياء الأمور المنتظرين أولادهم أمام لجنة مدرسة قاسم أمين الابتدائية بزفتى، بمحافظة الغربية، ورقمها 1354، واثنوا عليه وقاموا بالشراء منه بعدما أوقفوه وتجاذبوا معه أطراف الحديث، لكسر ملل الانتظار، ونسيان أثرى الحرارة والرطوبة اللتين تعرضوا لهما خلال اليوم.

وأكدت إحدى أولياء الأمور أن "أصحاب مثل هذه الأعمال يستحقون الشكر والثناء، ففي عز الوقت الذي نحتمي نحن فيه من حرارة الشمس يخرجون ليواجهونها".

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 \ 2019، والتي انطلقت يوم السبت 8 يونيو الماضي، باختباري اللغة العربية ومن بعده التربية الدينية، وتنتهي يوم 3 من يوليو الجاري، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة، برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التي ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن تجهيز 104 لجان على مستوى المحافظة، يؤدي فيها 34 ألفًا و532 طالبًا الامتحانات، ومن جانبه وجه اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بضرورة توفير جميع سُبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية. اللجان وتزويدها جميعًا بالمراوح والمبردات، وتوفير الجو المناسب لجميع عناصر العملية.
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