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مصر

وصول 3 طالبات بعد بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالهرم

الإثنين 01/يوليه/2019 - 09:35 ص
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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وصلت ٣ طالبات إلى مدرسة الشهيد النقيب محمد محمود عبدالعزيز بالهرم لأداء امتحان امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الوطنية، بعد مرور أكثر من ربع ساعة من بدء الامتحان.

وبدأ الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في تمام التاسعة، وينتهي في الحادية عشر، فيما يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية في الحادية عشر ونصف وينتهي في الواحدة ظهرًا.

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، خلال الفترة الأولى بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية 56 طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألف و666 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 102 ألف و471 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا وطالبة، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألف و380 طالبا وطالبة.
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