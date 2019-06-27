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طريقة عمل الشيش طاووق بالفرن

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:42 م
جريدة الدستور
مرام سعيد
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الشيش طاووق من الوجبات الشهية وله أكثر من طريقة إعداد وتقديم، وبخطوات سهلة وبسيطة سنقدم لكم طريقة إعداد شيش الطاووق في الفرن:

_المقادير
"تكفي 4 أشخاص"
نصف كيلو صدور دجاج
1 كوب زبادى
نصف كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
ربع كوب خل ابيض
2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صويا صوص
2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صلصة طماطم
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريشيش طاووق فى الفرنكا
1 ملعقة صغيرة حبهان "هيل" "ملعقة شاى" ناعم
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" ثوم بوردة
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" بصل بودرة
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" شطة
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" كركم
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" فلفل اسود مطحون
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" كزبرة ناعمة
2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" ملح




خطوات التحضير

1-تحضير تتبيلة الشيش طاووق:
نحضر بولة كبيرة الحجم،و نضع فيها الليمون والزيت والزبادي والثوم والطماطم والملح والزعتر والقرفة ونقلب المزيج جيدًا حتى يتجانس


2-تحضير صدور الفراخ:
نحضر صدور الدجاج ونقوم بتخليتها من العظام إذا لم تكن مخلية ثم نقوم بغسلها بالماء والخل بشكل جيد ونتركها حتى تتصفى تمامًا نقوم بتقطيع صدور الدجاج لمكعبات

3-نضع مكعبات الدجاج في مزيج الزبادى والتوابل ونقلب برفق حتى تمام الإختلاط

4-نضع قطع الدجاج بالتتبيلة فى كيس بلاستيك محكم الغلق،ثم نضع الكيس فى الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.

5-نحضر الشواية الكهربائية،ونقوم بتسخينها ثم ندهنها بالقليل من الزيت.

6-نحضر البصل والفلفل، ونغسلهما بالماء الجارى ثم نقطعهما لقطع كبيرة الحجم

7-نحضر أسياخ الشوى ثم نضع فيها قطع الدجاج ثم البصل والفلفل ثم قطع دجاج مرة أخرى.

8-توضع أسياخ الشيش طاووق على الشواية ونتركها لمدة 5 دقائق لكل جانب.

9-نرفع أسياخ الشيش طاووق من على الشواية ثم نضعها فى طبق التقديم،و نزينها بالبقدونس ويمكن تقديمها

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