طريقة عمل الشيش طاووق بالفرن

الشيش طاووق من الوجبات الشهية وله أكثر من طريقة إعداد وتقديم، وبخطوات سهلة وبسيطة سنقدم لكم طريقة إعداد شيش الطاووق في الفرن:



_المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

نصف كيلو صدور دجاج

1 كوب زبادى

نصف كوب زيت زيتون

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب خل ابيض

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صويا صوص

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بابريشيش طاووق فى الفرنكا

1 ملعقة صغيرة حبهان "هيل" "ملعقة شاى" ناعم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" ثوم بوردة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" بصل بودرة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" شطة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" كركم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" فلفل اسود مطحون

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" كزبرة ناعمة

2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاى" ملح









خطوات التحضير



1-تحضير تتبيلة الشيش طاووق:

نحضر بولة كبيرة الحجم،و نضع فيها الليمون والزيت والزبادي والثوم والطماطم والملح والزعتر والقرفة ونقلب المزيج جيدًا حتى يتجانس





2-تحضير صدور الفراخ:

نحضر صدور الدجاج ونقوم بتخليتها من العظام إذا لم تكن مخلية ثم نقوم بغسلها بالماء والخل بشكل جيد ونتركها حتى تتصفى تمامًا نقوم بتقطيع صدور الدجاج لمكعبات



3-نضع مكعبات الدجاج في مزيج الزبادى والتوابل ونقلب برفق حتى تمام الإختلاط



4-نضع قطع الدجاج بالتتبيلة فى كيس بلاستيك محكم الغلق،ثم نضع الكيس فى الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.



5-نحضر الشواية الكهربائية،ونقوم بتسخينها ثم ندهنها بالقليل من الزيت.



6-نحضر البصل والفلفل، ونغسلهما بالماء الجارى ثم نقطعهما لقطع كبيرة الحجم



7-نحضر أسياخ الشوى ثم نضع فيها قطع الدجاج ثم البصل والفلفل ثم قطع دجاج مرة أخرى.



8-توضع أسياخ الشيش طاووق على الشواية ونتركها لمدة 5 دقائق لكل جانب.



9-نرفع أسياخ الشيش طاووق من على الشواية ثم نضعها فى طبق التقديم،و نزينها بالبقدونس ويمكن تقديمها