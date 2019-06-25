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رياضة

سيليسين حارس برشلونة يجتاز الكشف الطبي قبل الانضمام إلى فالنسيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:20 م
الهولندي ياسبر سيليسين
الهولندي ياسبر سيليسين
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اجتاز الدولي الهولندي ياسبر سيليسين، حارس مرمى برشلونة، الكشف الطبي في نادي فالنسيا؛ تمهيدًا للانضمام إلى ”الخفافيش“ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن الحارس الهولندي خضع للكشف الطبي، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى فالنسيا، مساء أمس، فيما سيوقّع بشكل رسمي عقد انضمامه لـ"الخفافيش" خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي نيتو، حارس فالنسيا، سينهي بدوره، بعد إتمام صفقة سيليسين، إجراءات انتقاله إلى برشلونة، ليكون البديل الأول للألماني أندريه تير شتيغن في حراسة عرين البلوغرانا.

وطلب سيليسين الرحيل عن الفريق الكتالوني، للانضمام لفريق آخر يحصل فيه على فرصة المشاركة في المباريات بشكل منتظم، بعدما ظل حبيس كرسي الاحتياط في نادي برشلونة منذ انضمامه إليه العام 2016 قادمًا من أياكس أمستردام.

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