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رياضة

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي بطولة "إيستبورن" للتنس

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 07:19 م
اللاعبة التونسية
اللاعبة التونسية أنس جابر
أ ش أ
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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، اليوم الثلاثاء، إلى ثمن نهائي بطولة "إيستبورن" المفتوحة للتنس المقامة في إنجلترا خلال الفترة من 21 إلى 29 يونيو الجاري.

جاء تأهل أنس (المصنفة الـ62 عالميا)، بعد الفوز بالدور الثاني على لاعبة لوكسمبورج ماندي مينيلا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (2-6، 6-2، 6-1) بعد ساعة و18 دقيقة من اللعب.

كانت البطلة التونسية، أزاحت في الدور الأول للبطولة، التي تبلغ مجموع جوائزها 998 ألف دولار، الروسية يفجينيا رودينا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وستواجه التونسية أنس، غدا الأربعاء، في الدور الثالث للبطولة اللاعبة البريطانية جوانا كونتا (المصنفة الـ19عالميا) التي فازت على اليونانية ماريا ساكاري (المصنفة الـ 32 عالميا) بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6-4) و(7-6).

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