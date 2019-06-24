البابا تواضروس: المسيح أول لاجئ وسائح بمصر

قال البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية والكرازة المرقسية، خلال احتفالية بمناسبة "عيد دخول المسيح أرض مصر"، إن السيد المسيح أول لاجئ لها وأيضا هو أول سائح بها.



وشارك البابا تواضروس الثاني وبطريرك الكنيسة الكاثوليكية المصرية الأنبا إبراهيم اسحق مساء اليوم، في احتفالية "أوبرا مصر الطريق" برعاية جميعة التراث الوطني "نهرا" بمناسبة عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات، ويترأس الاحتفالية وزيرة الثقافة والمايسترو جورج قلادة، بحضور عدد من الشخصيات العامة.