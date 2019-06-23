الوادي الجديد: تقديم الدعم الفني للمستثمرين في زراعة النخيل

قال الدكتور خالد يماني، مدير محطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، إن البحوث الزراعية جاهزة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين.



وأضاف يماني- في تصريح اليوم الأحد- أنه يتم تقديم الدعم أيضًا للقدرة على الإسهام في إجراء جسات التربة الزراعية، واستخراج العينات، وتحديد نوعية وصلاحية التربة، والإسهام مع المستثمرين الذين خصصت لهم أراض بمبادرة (زراعة 2 مليون نخلة)، وذلك من خلال الباحثين والمتخصصين في الأقسام المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية بالمحافظة.



وأوضح أن اختيار منطقة الزراعة وتحديد نوعية التربة أمر هام للمستثمر، بالإضافة إلى الإسهام أيضًا في تحديد نوعية فسائل النخيل التي يجود زراعتها بالمحافظة، والطرق السليمة للزراعة من أجل تحقيق أفضل النتائج، وذلك في ظل وجود أصناف مثل: نخيل البارحي والمجدول، بجانب نخيل البلح السيوي المعروف بنخيل البلح الصعيدي، وهو أشهر الأصناف نصف الجافة ويحقق إنتاجية مرتفعة وعوائد اقتصادية.



يذكر أن الوادي الجديد تواصل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تنفيذ وزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة، حيث تواصل المحافظة تخصيص آلاف الأفدنة لتنفيذ المبادرة والتوسع في زراعة النخيل.