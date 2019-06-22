تحليق لطيران التحالف العربي في سماء عدن بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة

ذكرت صحيفة المشهد اليمني، أن سماء مدينة عدن جنوب اليمن، أن سماء المدينة شهدت مساء اليوم السبت، تحليقا لطيران التحالف العربي بشكل غريب لأول مرة.



ونقلت الصحيفة عن مواطنين بالمدينة، سمعاهم أصوات الطائرات والمقاتلات الحربية، التي يعتقد بأنها تتبع التحالف العربي باليمن.



ويعتبر تحليق الطيران الحربي بسماء العاصمة عدن، أمرًا غريبًا من نوعه.



وأشارت الصحيفة أن هذا التحليق يأتي بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية بينها قرابة 30 مدرعة (صنع أمريكي) إلى المدينة بعد أيام من وصول دفعة جديدة من القوات السودانية.



ويحارب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ميلشيا الحوثي التي تدعمها إيران في اليمن منذ 2015، في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة، بعدما أطاح بها الحوثيون من العاصمة في أواخر 2014.

