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السبت 22/يونيو/2019 - 09:45 ص

السماح للطلبة المتأخرين بالدخول للجانهم بالغربية

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2681128

وصل عدد من طلاب الثانوية العامة إلى لجانهم متأخرين بعض الوقت، وذلك عقب انطلاق اللجان، وسمح لهم رؤساء اللجان بالدخول حرصًا على الطلبة ومستقبلهم.

وقال "أ.ش"، أحد رؤساء اللجان بالغربية، إن التعامل برفق مع الطلبة شيء وأجب، ولا بد من تطبيقه في هذه المرحلة العمرية بصفة عامة ومع ظروف الامتحانات بصفة خاصة.

وأكد أنه وزملائه يسعون إلى تهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة الفيزياء، لشعبة علمى رياضة، وعلوم، بينما يؤدي طلبة شعبة الأدبي مادة التاريخ.

وتعقد الامتحانات لـ669749 طالبا وطالبة منهم 264653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا حتى تاريخه.

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