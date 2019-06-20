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محافظات
الخميس 20/يونيو/2019 - 04:37 م

محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري رفيع المستوى

محافظ بني سويف يستقبل
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2679049

أعلنت محافظة بني سويف أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ الإقليم، استقبل اليوم الخميس، "كانج هيون بون"نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون الاقتصادية، "يوون يوتشيول" السفير الكوري بالقاهرة، على رأس وفد من دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة اليوم الخميس.

وأفادت المحافظة في بيانها بأن المحافظ رحب بالوفد الكوري رفيع المستوى على أرض المحافظة، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين كوريا الجنوبية ومصر والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خاصة وأن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي تربطهما علاقات نوعية تاريخيا وأقتصاديا

ودار حوار مشترك بين المحافظ والوفد الكوري تناول أبرز المقومات والفرص الاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها بني سويف ونوه المحافظ عن المشروعات القومية المنفذة على أرض المحافظة، من أهمها محطة كهرباء بني سويف كأكبر محطة من نوعها والتي دعمت قطاع الإستثمار وجعلت من بني سويف مركزا جاذبا للمستمثرين من أنحاء العالم يوجد بها 8 مناطق صناعية بها أكثر من 720 مشروعا منها 70% مصانع منتجة ويجري حاليا تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 60 فدانا.

وأكد البيان أن المحافظة تمتلك ثروة تاريخية وطبيعية، ومزارات سياحية تشمل كافة العصور الفرعوني والقبطي والإسلامي، حيث توجد منطقة واحة ميدوم الأثرية التي تحوى هرم ميدوم وهو من أقدم مجموعة أهرامات تم الكشف عنها، وكهف سنور وهو من أندر 3 محميات طبيعية على مستوى العالم، وغيرها، متمنيا أن تكون محافظة بني سويف ضمن الأجندة والبرنامج السياحي للمواطن الكوري

وأوضحت المحافظة في بيانها أن هناك بيان لتنفذ خطة للنهوض بقطاع التدريب المهني تحت شعار" أيدي عاملة مدربة"من خلال عدد من الخطوات العملية لدعم التدريب المهني والفني للأيدي العاملة بالمحافظة، والني نستهدف من خلالها أن تكون أكبر نسبة من العمالة من أبناء محافظة بني سويف في المصانع المقامة على أرض المحافظة،وذلك عن طريق التنسيق مع جمعيات المستثمرين، والغرفة التجارية، ولقاء كبار لكرجال الأعمال، وأن 90 % تقريبا من العمالة بالمصانع مصريين ومعظمهم من بني سويف

حضر اللقاء كل من الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام.

محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري رفيع المستوى
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري رفيع المستوى
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري رفيع المستوى
محافظ بني سويف يستقبل وفد كوري رفيع المستوى
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