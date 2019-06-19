تنسيقية شباب الأحزاب تعلن رفضها لتصريحات أردوغان

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، معتبرًا أنها تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري.



وأضافت التنسيقية - في بيان لها اليوم - أن تلك التصريحات غير مسئولة من نظام يدعم العنف والإرهاب، ويحاول تضليل الشعب التركي، والتخفي خلف رداء ديمقراطية ثبت للعالم أنها مزيفة غير حقيقة، ويتم انتهاكها من حين لآخر.



وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن احترام سيادة الدول هو مبدأ الدول التي تحترم حق الشعوب، وأن الشعب المصري الذي ثار على حكم الجماعة الإرهابية يرفض محاولات الوصاية من قوى الإرهاب، ومن يمولونه، والذين يروجون الأكاذيب حول مصر وشعبها.



وشددت التنسيقية على أن استمرار نهج العداء من نظام أردوغان تجاه مصر وشعبها هو رهان خاطئ ومتاجرة رخيصة، لن يقبلها الشعب المصري، موضحة أن مصر تنتهج دوما سياسة احترام إرادة وسيادة الشعوب.



وأوضحت أن مصر بلد يدرك مسئولياته تجاه حق الشعوب، مؤكدة احترامها الدائم للشعب التركي الذي لا يحترمه أردوغان، ويمارس باسمه عمليات إيواء للإرهابيين، ويخاطر بمصالح شعبه ومستقبله؛ وفاء لجماعة إرهابية، فضل مصالحها على مصالح الشعب التركي.

