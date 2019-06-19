الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام مع انفتاح الفيدرالي على خفض الفائدة

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع، بعد بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية بنحو 1 % لتقود مكاسب "وول ستريت".



وجاء صعود الأسهم الأمريكية مع تخلى الفيدرالي عن نهج الصبر مع إمكانية خفض معدلات الفائدة ولكن ليس قبل 2020.



وقرر المركزي الأمريكي اليوم تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، في حين أشار إلى تزايد حالات عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية.



ومن جانبه، تعهد رئيس الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات للحفاظ على التوسع الاقتصادي، مضيفًا في سياق آخر أنه لا يعتزم مغادرة منصبه قبل انتهاء فترة ولايته.



وكان مستشار البيت الأبيض ذكر بالأمس أن الرئيس الأمريكي لا يفكر في عزل جيروم باول رئيس الفيدرالي من منصبه في الوقت الحالي، وتبع ذلك تصريحات من ترامب أشار فيه إلى أنه ينتظرماذا سيفعل باول بشأن السياسة النقدية.



وفي التطورات التجارية، يترقب المستثمرون بدء المحادثات بين الصين والولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عودتها بالأمس قبل اجتماعه مع نظيره الصين خلال قمة مجموعة العشرين.



وعند ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 % مسجلًا مستوى 26504 نقطة.



وصعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.3 % إلى 2926.4 نقطة، وزاد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 0.4 % عند 7987.3 نقطة.



وتراجع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 % إلى 97.253.