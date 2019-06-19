السعودية: تنفيذ إعدام جديد في أحد الجناة داخل منطقة نجران

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانًا، بخصوص تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة داخل منطقة نجران.



وقالت الداخلية السعودية إن علي بن نادر بن صالح آل الحارث، سعودي الجنسية، أقدم على قتل منصور بن سالم بن صالح آل الحارث (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه عدة مرات في أماكن متفرقة من جسده بسبب خلاف بينهما، ما أدى لوفاته.



وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأن التحقيق معه أسفر عن "توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق المدان".



وأفادت بأنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا، اليوم الأربعاء، داخل منطقة نجران.



واختتمت الداخلية بيانها بالقول إن "الوزارة تؤكد للجميع حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".