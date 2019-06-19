ثلاثية موني في شباك موريتانيا تكمل استعدادات بنين لكأس الأمم

سجل ستيف موني ثلاثة أهداف ليكمل استعدادات بنين لخوض نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالفوز 3-1 على موريتانيا، التي ستشارك في النهائيات هي الأخرى، لكن ورغم الانتصار الذي عزز ثقة الفريق إلا أن المدرب ميشيل دوسوييه أبقى على توقعاته المتواضعة قبل البطولة.



وسجل موني الأهداف الثلاثة في المباراة التي جرت في مراكش أمس الثلاثاء وذلك في الدقائق 38 و66 و75. وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما هدفين فقط الموسم الماضي مع هدرسفيلد تاون الذي هبط لدوري الدرجة الثانية.



وشاركت بنين، الواقعة بين نيجيريا وتوجو في الساحل الغربي لافريقيا، في ثلاث نسخ سابقة أعوام 2004 و2008 و2010 لكنها خسرت ثماني من بين تسع مباريات خاضتها في دور المجموعات.



وتعادلت بنين 2-2 مع موزامبيق في نهائيات أنجولا قبل تسع سنوات.



وقال دوسوييه للصحفيين عقب استكمال الفريق لاستعداداته في المغرب قبل انطلاق البطولة في مصر بعد غد الجمعة "الخطوة الأولى تتمثل في الفوز بمباراة (في النهائيات). لم تحقق بنين هذا من قبل في النهائيات.



"الخطوة الثانية هي التأهل لدور 16 بينما يتمثل الهدف الثالث في العودة للبلاد متأخرا على قدر المستطاع".



وتلعب بنين ضمن المجموعة السادسة في نهائيات 2019 وستفتح مشوارها أمام غانا في الإسماعيلية يوم الثلاثاء المقبل.



وستلعب أيضا بنين أمام الكاميرون حاملة اللقب وغينيا بيساو.



وأضاف دوسوييه "من المثير مواجهة فرق كبيرة مثل هذه. من الرائع أيضا أن نشارك في نهائيات كأس الأمم الافريقية، ليس لدينا أي تخوفات، تتملكنا فقط الرغبة في خوض مباريات جيدة أمام هذه الفرق وأن نتسبب لهم مشكلات ونحقق نتائج ايجابية بما يسمح لنا بتحقيق أهدافنا، يأتي هذا من خلال العمل الذي سنقوم به وحالاتنا الذهنية".