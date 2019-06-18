القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 10:07 م

"النجم العالمي الأول في مصر".. لماذا يحيي "حكيم" حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019؟

النجم العالمي الأول
محمود عرفات
dostor.org/2675989

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سر اختيار المطرب المصري حكيم لإحياء حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن البعض يعترض على اختيار حكيم لإحياء الحفل ويزعمون أنه يتم مجاملة حكيم لأنه حشد المواطنين للنزول في الاستفتاء، مشيرا إلى أن هؤلاء قد يعذرون بجهلهم.

وتابع أن هناك من يرى أن تامر حسني وعمرو دياب نجمان عالميان، ولكن الحقيقة أن الذي يستحق أن يطلق عليه مطرب عالمي في مصر، هو حكيم أكثر من محمد منير وأي شخص آخر.

واستعرض الباز خلال البرنامج عدد من  مشاركات حكيم في إحياء حفلات عالمية، ومنها حفل توزيع جائزة نوبل عام 2006، وكذلك غنائه على مسروح الأولومبيا في باري، وهو مسرح العظماء، ولم يغن عليه بعد أم كلثوم سوى حكيم.

واستكمل أنه انحيازا للحقيقة، فإن حكيم هو المطرب العالمي المصري الأول الذي له تواجد على الساحة العالمية والأكثر شهرة على مستوى العالم.

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